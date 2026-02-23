Fontana spegne la fiamma | l’Italia unita per sempre

Arianna Fontana ha spento la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, causando emozione tra il pubblico presente all’Arena di Verona. La campionessa di Polaggia ha compiuto questo gesto simbolico durante la cerimonia di chiusura, portando un messaggio di unità e passione sportiva. La sua presenza ha rappresentato un momento di forte coinvolgimento, sottolineando il legame tra atleta e territorio. La cerimonia si è conclusa con un senso di solidarietà e speranza per il futuro.

L’omaggio di Fontana: un gesto che va oltre lo sport. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha riservato un momento di grande emozione: Arianna Fontana, la campionessa di Polaggia, ha avuto l’onore di spegnere la fiamma olimpica all’Arena di Verona. Questo gesto, semplice ma carico di significato, ha chiuso un’edizione dei Giochi che ha la valtellinese protagonista non solo come atleta, ma come simbolo di unità nazionale. Fontana, che ha vinto tre medaglie in questa edizione casalinga, ha condiviso le sue emozioni sui social, descrivendo l’esperienza come un momento di orgoglio e unità nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La pioggia di Udine non spegne l’entusiasmo per la fiamma olimpica. È stata Tara Dragas ad accendere il Braciere olimpicoNonostante la pioggia intensa e il cielo coperto, a Udine si è svolta con partecipazione l’accensione della fiamma olimpica.

