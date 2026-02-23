Follia in Stella Rossa-Partizan tribuna data alle fiamme dai tifosi | derby sospeso per oltre 10 minuti

Da fanpage.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio scoppiato in tribuna ha interrotto il derby tra Stella Rossa e Partizan, causando un ritardo di oltre dieci minuti. I tifosi hanno acceso fuochi tra le gradinate, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i presenti. La partita è stata temporaneamente sospesa mentre i soccorritori intervenivano per domare le fiamme. Dopo l’intervento, il match è ripreso, ma l’atmosfera rimane tesa tra le due tifoserie. La gestione dell’incidente ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori.

Follia nel derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan: incendio in tribuna, partita sospesa per oltre 10 minuti e poi ripresa. La Stella Rossa vince 3-0 e allunga in vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribunaDurante il match tra Inter e Juventus, alcuni tifosi hanno aggredito i dirigenti bianconeri presenti in tribuna, scatenando tensioni forti.

Milano-Cortina, Lorello bronzo a 10 minuti da casa: “Medaglia con nonni in tribuna”Riccardo Lorello, giovane pattinatore milanese, ha conquistato il bronzo nei 5.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

DIRETTA/ Stella Rossa Milano (risultato finale 82-92): Leday ne fa 21! (oggi 30 settembre 2025)Finisce il terzo quarto della diretta di Stella Rossa Milano con il tabellone che segna 63-69, margine sottile ma sempre a favore dell’Olimpia. I padroni di casa hanno provato a restare aggrappati al ... ilsussidiario.net