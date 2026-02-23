Follia in Stella Rossa-Partizan tribuna data alle fiamme dai tifosi | derby sospeso per oltre 10 minuti
Un incendio scoppiato in tribuna ha interrotto il derby tra Stella Rossa e Partizan, causando un ritardo di oltre dieci minuti. I tifosi hanno acceso fuochi tra le gradinate, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i presenti. La partita è stata temporaneamente sospesa mentre i soccorritori intervenivano per domare le fiamme. Dopo l’intervento, il match è ripreso, ma l’atmosfera rimane tesa tra le due tifoserie. La gestione dell’incidente ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori.
Follia nel derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan: incendio in tribuna, partita sospesa per oltre 10 minuti e poi ripresa. La Stella Rossa vince 3-0 e allunga in vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribunaDurante il match tra Inter e Juventus, alcuni tifosi hanno aggredito i dirigenti bianconeri presenti in tribuna, scatenando tensioni forti.
Milano-Cortina, Lorello bronzo a 10 minuti da casa: “Medaglia con nonni in tribuna”Riccardo Lorello, giovane pattinatore milanese, ha conquistato il bronzo nei 5.
