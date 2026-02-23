Follia in Stella Rossa-Partizan tribuna data alle fiamme dai tifosi | derby sospeso per oltre 10 minuti

Un incendio scoppiato in tribuna ha interrotto il derby tra Stella Rossa e Partizan, causando un ritardo di oltre dieci minuti. I tifosi hanno acceso fuochi tra le gradinate, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i presenti. La partita è stata temporaneamente sospesa mentre i soccorritori intervenivano per domare le fiamme. Dopo l’intervento, il match è ripreso, ma l’atmosfera rimane tesa tra le due tifoserie. La gestione dell’incidente ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori.