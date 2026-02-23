Foggia morta in un incidente stradale | arrestato il marito per omicidio premeditato

Il marito di una donna morta in un incidente stradale a Foggia è stato arrestato per aver pianificato l’omicidio. La Procura indaga da quasi due anni su un possibile tentativo di depistaggio, che ha portato all’arresto dell’uomo di 48 anni. Le forze dell’ordine hanno trovato prove che collegano il suo coinvolgimento al decesso della moglie e alla manomissione delle prove. La vicenda si sta approfondendo nelle aule giudiziarie.

Avrebbe messo in scena un finto incidente stradale, per poi dare alle fiamme l’auto su cui viaggiava anche la moglie proprio per toglierle la vita. Sono queste le accuse della Procura di Foggia nei confronti di un 48enne che questa mattina è stato arrestato con l’accusa di omicidio premeditato. Ad aver perso la vita è stata una donna che all’epoca dei fatti aveva 47 anni. Il possibile omicidio è avvenuto il 27 settembre 2024. Da allora gli inquirenti sono al lavoro per far luce sulla dinamica e per chiarire se vi siano eventuali responsabilità da parte dell’uomo alla guida. Dopo i soccorsi, l’indagato era stato ascoltato dalla Squadra Mobile di Foggia che, già all’epoca dei fatti, aveva individuato delle discrepanze nel racconto dell’uomo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo