Flusso di auto da Napoli per un rave in provincia di Salerno | i carabinieri bloccano tutto

Un intenso afflusso di auto provenienti da Napoli e Avellino, causato dalla fuga di partecipanti a un rave in provincia di Salerno, ha portato i carabinieri a bloccare numerosi veicoli lungo strade secondarie di Marsico Nuovo e Paterno. Questi automobilisti cercavano di evitare i controlli, ma gli uomini dell’Arma sono riusciti a intercettarli prima che raggiungessero la loro destinazione. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni residenti della zona.

Un anomalo flusso di autovetture, prevalentemente provenienti dalle province di Napoli e Avellino, che percorrevano arterie secondarie di Marsico Nuovo e Paterno, nel Potentino, per evitare controlli, ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Viggiano di intercettare numerose persone.