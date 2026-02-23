Flow migliora drasticamente la dettatura vocale su android senza sostituire gboard
Flow rivoluziona la dettatura vocale su Android grazie all’intelligenza artificiale, senza modificare Gboard. La tecnologia permette di trascrivere parole con maggiore precisione e velocità, anche in ambienti rumorosi. Un aggiornamento che rende più fluido il lavoro di chi utilizza frequentemente la dettatura, come professionisti e studenti. Wispr Flow si integra facilmente con le app già esistenti, offrendo un’esperienza più naturale e affidabile. La novità arriva in un momento di crescente domanda di strumenti vocali.
Questo testo presenta Wispr Flow, la soluzione di dettatura vocale alimentata da intelligenza artificiale che migliora significativamente l’esperienza di trasformazione della voce in testo su Android. Già disponibile da tempo su Windows e su piattaforme Apple (inclusa iOS), Flow arriva ora sul sistema operativo mobile di Google, offrendo un’alternativa rapida, precisa e integrata con la tastiera preferita. wispr flow su android: dettatura vocale avanzata. Wispr Flow è una tecnologia di dettatura multiplatform che riduce i tempi di digitazione sostituendo il testo manuale con trascrizioni generate dall’IA. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
