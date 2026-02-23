flow migliora drasticamente la dettatura vocale su android senza sostituire gboard

Flow rivoluziona la dettatura vocale su Android grazie all’intelligenza artificiale, senza modificare Gboard. La tecnologia permette di trascrivere parole con maggiore precisione e velocità, anche in ambienti rumorosi. Un aggiornamento che rende più fluido il lavoro di chi utilizza frequentemente la dettatura, come professionisti e studenti. Wispr Flow si integra facilmente con le app già esistenti, offrendo un’esperienza più naturale e affidabile. La novità arriva in un momento di crescente domanda di strumenti vocali.