Fiumicino cresce la sanità deve seguirla

Il nuovo presidio Ares 118 a Fregene ha ottenuto l’ok dopo che la richiesta di potenziamento è stata motivata dalla crescita di Fiumicino, un’area molto popolosa e in espansione. La decisione nasce dall’aumento delle richieste di emergenza e dalla necessità di offrire servizi più rapidi e efficienti ai cittadini. La struttura sarà operativa entro pochi mesi, portando un miglioramento tangibile per il territorio. La notizia rassicura residenti e operatori sanitari.