Fiumicino cresce la sanità deve seguirla
Il nuovo presidio Ares 118 a Fregene ha ottenuto l’ok dopo che la richiesta di potenziamento è stata motivata dalla crescita di Fiumicino, un’area molto popolosa e in espansione. La decisione nasce dall’aumento delle richieste di emergenza e dalla necessità di offrire servizi più rapidi e efficienti ai cittadini. La struttura sarà operativa entro pochi mesi, portando un miglioramento tangibile per il territorio. La notizia rassicura residenti e operatori sanitari.
Il via libera al nuovo presidio Ares 118 a Fregene ( leggi qui ) è una buona notizia. È un segnale concreto, una risposta attesa da tempo in un territorio vasto, popoloso, complesso. Ma sarebbe un errore considerarlo un punto di arrivo. Deve essere, piuttosto, il primo passo di un percorso più ambizioso sotto il profilo della tutela della salute a Fiumicino. I numeri parlano chiaro. Una popolazione che si avvicina ormai ai 100mila residenti nei mesi invernali e che in estate arriva a triplicare. Un aeroporto tra i più trafficati d’Europa. La prospettiva di un porto commerciale rafforzato e di un possibile porto crocieristico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Aeroporti: Pappalardo (Ita), ‘Fiumicino? Se cresce, cresce tutta l’Italia’Fiumicino continua a crescere secondo i dati ufficiali.
Atitech–ITA Airways, cresce la tensione: assemblee sindacali a FiumicinoA Fiumicino, il 26 gennaio 2026, si sono svolte assemblee sindacali legate al futuro di Atitech e alle relazioni con ITA Airways.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fiumicino cresce, la sanità deve seguirla.
Sanità, la conferenza stampa di UapRoma, 28 gennaio 2026 – Si è svolta oggi, presso la Club House di Piazza di Monte Citorio, la conferenza stampa promossa da UAP – Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori per denunciare criticità ... iltempo.it
Crescere bene, insieme NUOVO CORSO Il 21 febbraio 2026 vi aspetto per una mattinata speciale dedicata alla salute, alla prevenzione e alla sicurezza dei più piccoli Un incontro aperto a mamme, papà e a chiunque si prenda cura dei bambini, pen - facebook.com facebook