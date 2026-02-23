Firma dell' Italia per l' astronave Chrysalis che sorprende può portare fino a 2400 persone lontane dalla Terra

Il team italiano Chrysalis ha vinto il concorso Hyperion con un progetto di astronave che può ospitare fino a 2.400 persone lontano dalla Terra. La loro proposta prevede una struttura cilindrica lunga 58 chilometri, destinata a rivoluzionare i viaggi spaziali. La firma italiana sorprende per l’ingegnosità e le dimensioni della progettazione, che punta a rendere possibile il viaggio interstellare. La decisione finale potrebbe cambiare le prospettive dell’esplorazione spaziale futura.

L’Italia firma un progetto di astronave interstellare che, pur restando per ora sulla carta, ha attirato l’attenzione internazionale: si chiama Chrysalis ed è una nave generazionale pensata per portare esseri umani lontano dalla Terra in un viaggio di circa 400 anni verso Proxima b, il più vicino mondo abitabile conosciuto. Il concept ha vinto il primo premio del concorso internazionale Hyperion promosso dalla Initiative for Interstellar Studies. Chrysalis, astronave italiana Nell’ambito del concorso, team di tutto il mondo si sono sfidati nel progettare una nave spaziale capace di ospitare fino a 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

