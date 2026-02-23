Firenze | paura in Santo Spirito cade pietra da finestra del davanzale

Una pietra si stacca dal davanzale di una finestra nella Basilica di Santo Spirito, probabilmente a causa del deterioramento dell’edificio. La scheggia si è staccata e ha rischiato di colpire chi passava nei pressi dell’ingresso della sagrestia. Nessuno si è ferito, ma la scena ha destato preoccupazione tra i presenti. I lavori di manutenzione sul monumento sono stati immediatamente avviati per verificare lo stato delle strutture.

FIRENZE – Momenti di paura stamattina, 23 febbraio 2026, nel centro storico di Firenze. Una porzione di pietra del davanzale di una finestra è caduta dalla Basilica di Santo Spirito finendo vicino ad un ingresso della sagrestia. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno disposto l’interdizione al passaggio della porta della sagrestia della basilica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze, controlli antidroga in piazza Santo Spirito: un arresto e una denunciaNella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri di Firenze hanno effettuato controlli antidroga in piazza Santo Spirito, arrestando un uomo di 35 anni di origine tunisina.

Firenze, controlli antidroga: spacciava hashish e cocaina in piazza Santo Spirito, arrestatoDurante un'operazione nei pressi di piazza Santo Spirito, i carabinieri di Firenze hanno eseguito controlli antidroga, arrestando un uomo sospettato di spacciare hashish e cocaina nell'area dell'Oltrarno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Firenze, cade una porzione di pietra dal davanzale di una finestraPaura per la caduta di una porzione di pietra dal davanzale di una finestra. È successo questa mattina, lunedì 23 febbraio, in piazza Santo Spirito a Firenze. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti ... 055firenze.it

Paura a Firenze, cornicione si stacca da un palazzo: ferite due personePaura in via Taddeo Alderotti a Firenze, dove una porzione di cornicione si è staccata da un palazzo ferendo due persone. È successo questa mattina, martedì 17 febbraio 2026, poco dopo le ore 8. Sul ... 055firenze.it

Quartiere di Porta Santo Spirito (@portasantospirito) - facebook.com facebook