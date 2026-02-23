firenze giuliana de sio e filippo dini in scena col gabbiano di cechov

Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena il Gabbiano di Cechov a Firenze, teatro pieno di emozioni intense. La rappresentazione nasce dall’intento di raccontare le tensioni tra desiderio e delusione, con attori che trasmettono con forza le sfumature dei personaggi. La regia punta a coinvolgere il pubblico, immergendolo in un mondo di passioni e fragilità. La serata si apre con un’atmosfera carica di aspettative e riflessioni profonde.

Firenze, 23 febbraio 2026 - Una carrellata di amori sbagliati, passioni non ricambiate e frustrazioni artistiche, attuale come non mai. Al Teatro della Pergola, dal 24 febbraio al 1° marzo, Giuliana De Sio e Filippo Dini sono i protagonisti de Il gabbiano di Anton Cechov, in scena con un potente cast immerso in un'atmosfera decadente, tra disillusioni e vane ambizioni, che riflette una borghesia annoiata e sorda, aggrappata alle proprie certezze, mentre tutto intorno è già cambiato. Con l'opera più lirica di Cechov si indagano dunque le crisi esistenziali e sociali del presente attraverso i turbamenti di un gruppo di persone che si riuniscono in riva a un lago e qui dibattono nel tentativo di fuggire al grigiore del loro destino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Teatro Mercadante Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena “Il Gabbiano” di Anton ?echovDal 21 gennaio al 1 febbraio, al Teatro Mercadante, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena

"Il gabbiano": lo spettacolo con Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena al Teatro BiondoAl Teatro Biondo di Palermo, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena “Il gabbiano”.

Il Gabbiano - di Anton Cechov, regia di Filippo Dini Teatro della Pergola L'allegra compagnia de "Il gabbiano" si dirige verso l'oblio, ad osservarli c'è l'animale che dà il titolo alla commedia. In questa opera di Cechov, lo stesso autore originale si indaga con q