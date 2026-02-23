Firenze Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena col Gabbiano di Cechov

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena il Gabbiano di Cechov a Firenze, teatro pieno di emozioni intense. La rappresentazione nasce dall’intento di raccontare le tensioni tra desiderio e delusione, con attori che trasmettono con forza le sfumature dei personaggi. La regia punta a coinvolgere il pubblico, immergendolo in un mondo di passioni e fragilità. La serata si apre con un’atmosfera carica di aspettative e riflessioni profonde.
firenze giuliana de sio e filippo dini in scena col gabbiano di cechov
© Lanazione.it - Firenze, Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena col Gabbiano di Cechov

Firenze, 23 febbraio 2026 - Una carrellata di amori sbagliati, passioni non ricambiate e frustrazioni artistiche, attuale come non mai. Al Teatro della Pergola, dal 24 febbraio al 1° marzo, Giuliana De Sio e Filippo Dini sono i protagonisti de Il gabbiano di Anton Cechov, in scena con un potente cast immerso in un'atmosfera decadente, tra disillusioni e vane ambizioni, che riflette una borghesia annoiata e sorda, aggrappata alle proprie certezze, mentre tutto intorno è già cambiato. Con l'opera più lirica di Cechov si indagano dunque le crisi esistenziali e sociali del presente attraverso i turbamenti di un gruppo di persone che si riuniscono in riva a un lago e qui dibattono nel tentativo di fuggire al grigiore del loro destino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Teatro Mercadante Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena “Il Gabbiano” di Anton ?echovDal 21 gennaio al 1 febbraio, al Teatro Mercadante, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena

"Il gabbiano": lo spettacolo con Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena al Teatro BiondoAl Teatro Biondo di Palermo, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena “Il gabbiano”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Teatro: alla Pergola il Gabbiano, l’opera più lirica di ?echov.

Giuliana De Sio: «Volevo un figlio, ne ho persi tre. Con l'età ho cambiato carattere, ma sono sempre spericolata»L'artista al teatro Argentina di Roma fino a domenica 18 gennaio con Il gabbiano di Cechov, con la regia e l'interpretazione di Filippo Dini Giuliana De Sio - nel Gabbiano di Anton Cechov, per la ... leggo.it

Giuliana De Sio, «l'ossessione» sul «circoletto» a Belve: botta e risposta a distanza con Francesca Fagnani VIDEOÈ diventata quasi una domanda fissa che la conduttrice rivolge a molti dei suoi ospiti, come se fosse diventata una chiave di lettura del sistema dello spettacolo italiano. Ma quella frase sembra aver ... ilgazzettino.it