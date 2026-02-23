Fiorentina Vanoli col cuore in gola ma contento | Stavolta abbiamo gestito bene i minuti finali

Paolo Vanoli ha vissuto momenti di tensione durante la partita, ma si mostra soddisfatto del modo in cui la squadra ha gestito gli ultimi minuti. La sua presenza in panchina, nonostante la squalifica, ha dato supporto ai giocatori nei momenti di pressione. Vanoli sottolinea che la squadra ha mantenuto la calma e ha evitato errori cruciali nel finale. La squadra ora si prepara a migliorare ulteriormente la fase conclusiva delle gare.

Paolo Vanoli, squalificato ma partecipe al massimo, cerca, nel dopopartita, di mascherare lo spavento dei minuti finali: "Siamo stati bravi a gestire meglio i minuti finali stasera. Sapevamo che era una partita importantissima, che valeva sei punti, se non nove. E' una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Pensiamo a partita dopo partita, a cominciare dalla prossima gara di Conference, e non pensare che abbiamo già risolto le cose" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina, Vanoli: “Vittoria con sacrificio. E stavolta ci siamo difesi bene”. I complimenti di Commisso. Classifica Serie AVanoli ha lodato i giocatori della Fiorentina dopo la vittoria contro il Como, sottolineando che hanno dato il massimo e si sono difesi bene.

