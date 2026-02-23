Fiorentina-Pisa | stadio Franchi aperto dalle 16,30 Per l’alta affluenza prevista
La forte richiesta di biglietti ha spinto lo stadio Franchi ad aprire i cancelli alle 16:30, due ore prima della partita tra Fiorentina e Pisa. La decisione mira a gestire meglio l’afflusso di tifosi e garantire un accesso più ordinato. Centinaia di supporter si sono già radunati fuori dall’impianto, pronti a entrare. La presenza di pubblico elevato si nota anche nelle strade circostanti, dove si registrano lunghe code. La partita avrà inizio alle 18:30.
Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l'App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale. La funzionalità è valida anche per tutti coloro caricheranno il proprio biglietto su InViola Premium Card.
