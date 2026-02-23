Fiorentina-Pisa per Vanoli c' è la possibilità di agganciare il Lecce | il pronostico

Un lunedì da brividi a Firenze dove c'è un vero e proprio spareggio salvezza che può consentire ai viola di recuperare una posizione La sfida del Franchi è un vero e proprio spareggio anche se il Pisa è ultimo in classica con 15 punti, staccato dalla zona salvezza in una posizione in cui è molto difficile risalire la corrente. I viola, invece, vincendo il derby possono agganciare il Lecce e sperare. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Pisa, in programma lunedì 23 febbraio alle ore 18.30. I viola arrivano da due vittorie consecutive che potrebbero cambiare il loro destino. Vanoli, infatti, ha vinto a Como in campionato e poi ha piazzato un bel tris in Conference League contro lo Jagiellonia ipotecando l'ingresaso agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fiorentina: battere il Pisa per agganciare Lecce e Cremonese. E respirare. Le scelte di Vanoli. Coreografia della Curva. FormazioniLa Fiorentina ha deciso di vincere contro il Pisa per avvicinarsi a Lecce e Cremonese, entrambe sconfitte nelle ultime partite.

