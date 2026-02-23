fiorentina pisa formazioni ufficiali diretta

Fiorentina e Pisa si affrontano per la prima volta in un derby decisivo per evitare la retrocessione. La partita nasce dalla necessità di entrambe di ottenere punti importanti in classifica, con i giocatori pronti a dare il massimo. La sfida si gioca in un’atmosfera tesa, con i tifosi che aspettano con ansia l’incontro. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco fa e il calcio d’inizio è imminente.

Allo stadio “Franchi” (ore 18.30) va in scena il derby tra due squadre in cerca di punti salvezza Firenze, 23 febbraio 2026 – Per la prima volta nella loro storia, Fiorentina e Pisa si sfidano in un derby per la salvezza. Per i viola (terzultimi con 21 punti) e i nerazzurri (penultimi a quota 15) è la classica partita da vincere, perché anche il pareggio non servirebbe a nessuna delle due squadre. Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Como-Fiorentina, formazioni ufficiali / DirettaIl match tra Como e Fiorentina si gioca oggi, perché la squadra toscana ha bisogno di punti per uscire dalla zona pericolosa.

Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali / DirettaLa sfida tra Fiorentina e Verona, in programma a Firenze il 14 dicembre 2025, rappresenta un vero e proprio scontro salvezza.

Pisa-Fiorentina 0-0: highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Pisa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, le probabili formazioni di Fiore-Pisa e Bologna-Udinese.

Fiorentina – Pisa: ecco le formazioni ufficialiLa sfida tra Fiorentina e Pisa, così come tutte le altre della massima serie calcistica italiana, sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno effettuato ... generationsport.it

Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali: Vanoli coi titolari. C'è Iling, Gudmundsson in panchinaIl Franchi è teatro di un derby toscano che in Serie A manca da 35 anni. E' tutto pronto per il fischio di inizio della sfida tra la Fiorentina e il Pisa, match valevole per la 26^ giornata del ... tuttomercatoweb.com

Il comunicato della #Fiorentina riguardante il match di stasera contro il Pisa - facebook.com facebook

Fiorentina-Pisa, derby salvezza. Probabili formazioni e dove vederla in tv x.com