Fiorentina - Pisa 1-0 Kean timbra il derby

Kean ha segnato il gol decisivo nel derby toscano tra Fiorentina e Pisa, che si è concluso con una vittoria per 1-0. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando l'attaccante viola ha sfruttato un errore difensivo avversario. La vittoria permette alla Fiorentina di avvicinarsi alla zona sicura della classifica, mentre il Pisa vede allontanarsi le speranze di una posizione migliore. La sfida si è accesa negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Firenze, 23 febbraio 2026 - La posta in palio del derby toscano è pesantissima e finisce tutta nelle mani della Fiorentina, che si prende tre punti d'oro nella corsa alla salvezza. I viola superano il Pisa 1-0 grazie al solito Moise Kean, al terzo centro consecutivo, e agganciano Cremonese e Lecce in classifica a quota 24 punti. Invece, si fa più complicata per il Pisa che rimane fermo all' ultimo posto insieme al Verona con 15 punti. Le formazioni ufficiali. FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic.