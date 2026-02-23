fiorentina pisa 1 0 kean affossa i nerazzurri

Kean segna il gol decisivo nel finale di Fiorentina-Pisa, a causa di un errore di Fazzini in contropiede. La partita si decide all’ultimo minuto, quando Fazzini si trova solo davanti al portiere e sbaglia il tiro. Poco dopo, Canestrelli ha l’occasione per pareggiare, ma il suo tentativo non va a buon fine. La vittoria della Fiorentina si conferma nel risultato finale di 1-0.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Minuto 95 di Fiorentina-Pisa: Fazzini in contropiede, solo davanti al portiere, spreca malamente; sul rovesciamento di fronte Canestrelli ha la palla del pareggio. Segue fischio finale dell’arbitro (insufficiente) Mariani. Al di là di questo folle ultimo minuto, la vittoria viola è meritata anche se (nella ripresa) un po’ sofferta. Importante passo avanti dei gigliati in classifica (la salvezza è ancora da conquistare, ma è più vicina), mentre al Pisa resta solo aggrapparsi alla matematica per sperare nella salvezza. Il tecnico Vanoli (sostituito in panchina, causa squalifica, da Cavalletto) recupera Kean, Dodo, Fagioli, Brescianini ed è subito una Fiorentina diversa da quella vista tante volte in questa stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Derby amaro: Kean punisce il Pisa, i nerazzurri perdono 1-0 nella sfida alla FiorentinaKean segna il gol decisivo, causando la sconfitta del Pisa contro la Fiorentina.

Pisa - Fiorentina 0-0

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Fiorentina, la risalita continua: Pisa battuto 1-0; Fiorentina-Pisa: derby salvezza; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pronostico Fiorentina-Pisa quote analisi 26ª giornata Serie A.

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby toscano, decide un gol di KeanFIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 1-0 il Pisa nello scontro salvezza che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e ... iltempo.it

Fiorentina-Pisa 1-0: Kean-gol e balzo verso la salvezzaProsegue l'ottimo momento della Fiorentina che vince uno scontro salvezza importantissimo. Al Franchi la squadra di Vanoli batte il Pisa e fa un bel balzo verso la salvezza raggiungendo Lecce e Cremon ... sport.sky.it

La Fiorentina batte 1-0 il Pisa e si ritira momentaneamente fuori dal terz'ultimo posto (per differenza reti). Ma nel finale i soliti fantasmi - facebook.com facebook

La Fiorentina supera il Pisa e si aggiudica il derby 3 punti fondamentali per la squadra di Vanoli, firmati Moise Kean #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com