Fiorentina batte il Pisa 1-0 facendo rischiare l’infarto al Franchi nel finale Ma 3 punti d’oro | agganciati Lecce e Cremonese Pagelle

Fiorentina conquista tre punti contro il Pisa grazie a un gol deciso, ma la partita si conclude con un finale drammatico che ha fatto tremare i tifosi al Franchi. Al 5' di recupero, Canestrelli ha avuto l'opportunità di pareggiare, ma ha calciato alto davanti a De Gea. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi a Lecce e Cremonese in classifica, mantenendo alta la tensione tra i supporter. La partita si è conclusa con un finale incerto e nervoso.

Rischio infarto, al Franchi, per ventimila. Al 5' di recupero Canestrelli calcia alto solo davanti a De Gea. E' lo stesso difensore che, al 13' del primo tempo, aveva concesso il pallone a Kean per il gol che ha deciso la partita. Permettendo alla Fiorentina, pur con lo striminzito uno a zero, di battere il Pisa, agguantando in classifica Lecce e Cremonese. Canestrelli protagonista negativo per il Pisa e provvidenziale per i viola. Fiorentina che riparte, ma avrebbe dovuto capitalizzare di più, senza mandare i tifosi in cardiologia, in una partita dominata nettamente nel primo e poi non chiusa L'articolo Fiorentina batte il Pisa (1-0) facendo rischiare l’infarto al Franchi nel finale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina Cremonese 1-0: Kean al 92? regala tre punti d’oro, boccata d’ossigeno salvezza per la Viola. Come è andata al FranchiLa partita tra Fiorentina e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Kean al 92°.

Modric salva il Milan a Pisa: perla nel finale e tre punti d’oro per AllegriLuka Modric ha deciso la partita a Pisa, segnando una splendida rete nel recupero che ha regalato tre punti fondamentali al Milan.

Fiorentina-Pisa 1-0: Kean-gol e balzo verso la salvezzaProsegue l'ottimo momento della Fiorentina che vince uno scontro salvezza importantissimo. Al Franchi la squadra di Vanoli batte il Pisa e fa un bel balzo verso la salvezza raggiungendo Lecce e Cremon ... sport.sky.it

Posticipo Serie A. La Fiorentina batte 1-0 il Pisa, lo condanna virtualmente alla B e aggancia a 24 punti Lecce e CremonesePrimo tempo di marca viola, in rete con Kean. Nella ripresa meglio gli ospiti schierati da Hiljemark molto offensivi, ma il pari non arriva ... calciocasteddu.it

La Fiorentina batte 1-0 il Pisa e si ritira momentaneamente fuori dal terz'ultimo posto (per differenza reti). Ma nel finale i soliti fantasmi - facebook.com facebook

Con i gol di Conti, Sadotti, Braschi e Deli la Fiorentina Primavera di mister Galloppa batte 4-1 la Lazio al Rocco B. Commisso Viola Park Bravi ragazzi!! x.com