Fiorello fa irruzione in sala stampa a Sanremo 2026 VIDEO

Fiorello ha fatto irruzione in sala stampa a Sanremo 2026, attirando l’attenzione dei presenti con una battuta spontanea. La sua entrata ha generato entusiasmo tra i giornalisti e ha fatto rapidamente il giro dei social network. L’attore ha interagito con alcuni operatori, scherzando sulla sua presenza inattesa. L’episodio si è concluso con un sorriso collettivo, mentre i presenti continuavano a scattare foto e registrare video.

Nel corso della conferenza stampa di oggi che ha inaugurato il Festival di Sanremo 2026, Fiorello ha fatto "irruzione" con uno dei suoi interventi. "Carlo Conti sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'!", ha affermato Fiorello al grido di "chi la fa l'aspetti", arruolandolo a sorpresa. Grazie a una videochiamata realizzata con il direttore di Radio2, Giovanni Alibrandi, ha esordito: "Avevamo nostalgia della sala stampa. Vi auguro tante, tante polemiche". Carlo Conti ha risposto subito: "Ovviamente sta scherzando". A sua volta Fiorello ha ribattuto: "Carlo che fai lunedì prossimo?". Dopo un ennesimo scambio di battute, la conversazione si è conclusa, coinvolgendo le risate di tutte, come potete vedere dal video sottostante.