finti candelotti fuori da centro islamico

Finti ordigni sono stati scoperti davanti all’ex cinema Cristallo in via Argini, a Rami di Ravarino. La presenza di questi oggetti falsi ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha creato preoccupazione tra i residenti. La polizia ha rimosso gli oggetti e avviato le verifiche per chiarire chi abbia messo in atto questa azione. La vicenda resta sotto osservazione.