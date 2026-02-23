Finti candelotti fuori da centro islamico
Finti ordigni sono stati scoperti davanti all’ex cinema Cristallo in via Argini, a Rami di Ravarino. La presenza di questi oggetti falsi ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha creato preoccupazione tra i residenti. La polizia ha rimosso gli oggetti e avviato le verifiche per chiarire chi abbia messo in atto questa azione. La vicenda resta sotto osservazione.
Finti ordigni esplosivi sono stati trovati davanti alla facciata dell’ex cinema Cristallo in via Argini, a Rami di Ravarino (Modena). Il vecchio cinema, acquistato ad aprile del 2025 dalla locale associazione Islamica ’Alwahda’, è in attesa delle autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori di riqualificazione entro il mese. Il fatto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri, sabato mattina, dal responsabile dell’attuale circolo islamico di via Giambi: Abdelmajid Abouelala. "Anche il 27 gennaio avevo rinvenuto, li, la finta dinamite – racconta –: una minaccia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Finti candelotti di dinamite alla sede del nuovo centro islamicoFinti candelotti di dinamite sono stati trovati lungo il perimetro dell’ex cinema Cristallo a Ravarino, dove nascerà il nuovo centro islamico Al Wahda.
