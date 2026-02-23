Fino a 2 milioni di euro per la Salute mentale Arriva la proposta di legge di Marco Ausili e Nicola Baiocchi FdI

Marco Ausili e Nicola Baiocchi hanno presentato una proposta di legge che destina fino a 2 milioni di euro alla salute mentale. La misura mira a rafforzare i servizi di assistenza e a garantire risorse più stabili per le famiglie marchigiane. La proposta, sostenuta dal centrodestra, si concentra sulla creazione di una rete di supporto più efficiente e accessibile. La discussione sulla proposta continua tra i rappresentanti regionali.

I due consiglieri regionali di Fratelli d'Italia sono i primi firmatari per il rafforzamento e la stabilizzazione del “Servizio di sollievo”. Prevista anche una Cabina di regia regionale ANCONA – «La salute mentale non può essere considerata un tema marginale e con questa proposta di legge regionale, l’intero centrodestra dimostra di voler dare stabilità, risorse certe e una rete integrata a sostegno delle persone e delle famiglie marchigiane. Il provvedimento prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2027, a valere sulla Missione 13 ‘Tutela della salute’ del bilancio regionale, nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, assicurando copertura finanziaria certa e programmata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

