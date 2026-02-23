Finalmente è fatta Raspadori torna in Serie A | l’Atalanta non è l’unica a esultare

La firma di Jack Raspadori con l’Atalanta si deve a un’intesa trovata in poche ore tra club e agente. La trattativa ha coinvolto voli e conversazioni riservate, portando l’attaccante a lasciare il Napoli. La società bergamasca ha deciso di puntare su di lui per rinforzare l’attacco. Raspadori torna così in Serie A, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La sua presenza cambierà sicuramente le strategie della squadra.

Una trattativa lampo, un nome che torna a rimbalzare tra aeroporti e chat criptate: la storia di Jack Raspadori riparte da Bergamo La telenovela su Raspadori ha infiammato il calciomercato. La Roma lo ha corteggiato a lungo, la Lazio ha osservato, l’Atletico Madrid ha temporeggiato. (AnsaFoto) – serieanews.com Sullo sfondo c’era anche il Napoli, ma alla fine l’ha spuntata la squadra che ha lavorato più a fari spenti. Il giocatore cercava spazio vero, non promesse a scadenza. E il tempo, per chi vuole rimettersi al centro, pesa più di qualsiasi like. 🔗 Leggi su Serieanews.com

CALCIOMERCATO, PERCHÉ RASPADORI HA SCELTO L’ATALANTA COSA È SUCCESSO CON ROMA E NAPOLI

Atalanta, l'unico neo è il ko di Raspadori: per lui risentimento muscolare al flessoreArrivano i primi aggiornamenti riguardo le condizioni di salute dell'attaccante dell'atalanta Giacomo Raspadori, che nel finale della gara vinta. tuttomercatoweb.com

Atalanta, è fatta per Raspadori: arriva a titolo definitivoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

