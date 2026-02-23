Finale Coppa Italia basket 2026 | Milano trionfa su Derthona

L’Olimpia Milano si aggiudica la finale della Coppa Italia basket 2026, battendo Derthona con un punteggio di 85-77. La vittoria deriva da una prestazione solida e dal ritmo imposto nel secondo tempo, che ha permesso ai milanesi di conquistare il trofeo. La squadra meneghina stabilisce così il record di nove vittorie in questa competizione. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso al palazzetto di Torino.

E’dell’ Olimpia Milano a vincere il trofeo nazionale. Nella finale Coppa Italia basket 2026, I meneghini battono Derthona per 85-77, ed iscrivono per la nona volta(un record) il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione. FINALE COPPA ITALIA BASKET 2026: OLIMPIA MILANO-BRRTRAM DERTHONA 85-77 A dominare il primo quarto sono i meneghini, trascinati da Nebo, Shields, Leday e Brooks, che toccano il +17(33-18). I piemontesi si accendono nel secondo quarto e arrivano a -2 grazie ad un clamoroso parziale di 14-0, per merito dei canestri di Hubb, Gornham e Vital. All’intervallo lungo il tabellone recita 47-45 per Milano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

