filiera delle carni degli ungulati nuovo disciplinare

La decisione di modificare il Disciplinare per le carni di ungulati nasce dall’esigenza di migliorare la tracciabilità e la gestione del settore. La giunta regionale ha approvato nuove regole per garantire controlli più rigorosi e valorizzare le carni provenienti da prelievi faunistici. Questa revisione introduce procedure più chiare e strumenti di monitoraggio aggiornati. L’obiettivo è assicurare una filiera più sicura e trasparente, proteggendo anche la salute dei consumatori.

PERUGIA – La giunta regionale ha approvato la modifica e l'integrazione del "Disciplinare per la filiera delle carni di ungulati prelevati in regime di controllo", al fine di rafforzare il sistema regionale di gestione, tracciabilità e valorizzazione delle carni derivanti dalle attività di controllo faunistico. L'intervento si inserisce nel quadro delle disposizioni nazionali in materia di gestione della fauna selvatica che prevedono l'attivazione di filiere regionali della selvaggina, anche per contrastare la vendita illegale e attribuire un valore economico riconosciuto ai capi prelevati in regime di controllo.

