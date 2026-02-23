festival di sanremo le canzoni che non hanno vinto ma sono diventate iconiche

Il Festival di Sanremo ha lanciato canzoni che, pur non vincendo, sono rimaste nella memoria collettiva. Lucio Corsi ha portato un inno alla normalità, mentre Vasco ha reso celebre la Vita Spericolata. Caterina Caselli, invece, ha trasformato Nessuno mi può giudicare in un simbolo di libertà. Questi brani hanno superato il successo in gara, influenzando generazioni. La loro forza continua a vivere oltre il palco.

Lucio Corsi ne rappresenta uno degli esempi più emblematici. Rivelazione della scorsa edizione, il menestrello di Vetulonia ha trasformato il secondo posto, sulle note di Volevo essere un duro, in un elogio alla normalità che oggi tutti intoniamo in coro, consacrandosi in un trionfo senza precedenti. Secondo gradino del podio anche per la sua leggendaria scopritrice Caterina Caselli che, 60 anni fa, cantava Nessuno mi può giudicare: rivoluzionario inno di emancipazione. E che dire di Vita spericolata di Vasco Rossi: penultima classificata nel 1983 ma entrata di diritto nell’olimpo del rock italiano e diventata il manifesto di un’intera generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo: le canzoni che non hanno vinto ma sono rimaste per sempreSanremo, il celebre festival musicale, ha visto molte canzoni non vincere ma diventare iconiche.

“Sanremo e la classifica del tempo” Il libro con le 100 canzoni non incoronate dal festival diventate immortaliIl 29 gennaio esce in libreria “Sanremo e la classifica del tempo”, un volume che raccoglie 100 canzoni non vinte al festival ma diventate famose e amate comunque.

Festival di Sanremo: Top 5 canzoni di Ogni Anno (1951-2025)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelato; Festival di Sanremo, ecco il kit per prepararti a dovere (e sopravvivere) alla maratona canora dell'anno.

Festival di Sanremo, le storie d’amore che nessuno ricorda più: da Jovanotti e Rosita Celentano ad Anna Falchi e FiorelloDa Jovanotti e Rosita Celentano passando per Anna Falchi e Fiorello fino a Enrico Ruggeri e Andrea Mirò. In attesa di Sanremo 2026, gli amori e i flirt che (forse) abbiamo dimenticato ... vanityfair.it

Sanremo, le polemiche pre Festival: Al Bano 'escluso' (anche) dagli spot pubblicitari, il Pucci gate e Morgan dietro alle quinte per il bene di...Il Festival di Sanremo senza polemiche potrebbe essere paragonato a un matrimonio senza musica. Sì, perché se è vero che il ... msn.com

Sanremo 2026 - Che cosa c’è da aspettarsi dal (quinto) festival di Carlo Conti - facebook.com facebook

#Sanremo2026 A Sanremo, a -2 dall'inizio del Festival, musica e fuochi d’artificio con l’Opening Party sulla Costa Toscana, palcoscenico sul mare delle cinque serate. L'intero contributo dello spettacolo di oggi andrà al progetto del Nuovo Gaslini. Video di x.com