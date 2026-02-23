Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti | Sono un baudiano Messaggio di Giorgia Meloni | La mia presenza? Inventata

Carlo Conti ha confermato di essere un appassionato di musica, dichiarando di essere un baudiano, mentre Giorgia Meloni ha commentato scherzosamente sulla propria presenza al festival. Durante la conferenza stampa, alcuni partecipanti hanno fatto affermazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i addetti ai lavori. Sono state notate alcune battute che hanno acceso il dibattito tra gli spettatori, creando un clima di attesa per le prossime giornate della manifestazione.

C'è qualche seminatore di zizzania, o addirittura provocatore politico che si aggira nei meandri della prima conferenza stampa, in loco, del Festival di Sanremo 2026. Perchè a Carlo Conti, quasi a freddo, viene chiesto se è meloniano. E poi se la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, interverrà alla prima serata. Lui risponde: "Io non sono meloniano, sono un indioendente che fa il suo lavoro. Semmai sono baudiano, ossia un fedele seguace del grande Pippo"