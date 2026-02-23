Festa della raviola a Castelmaggiore
La Festa della Raviola, giunta alla 214ª edizione, nasce per celebrare la tradizione culinaria locale. La causa principale risiede nel desiderio di preservare e condividere le radici culturali attraverso eventi di musica, danza e spettacoli circensi. Durante i tre giorni, i partecipanti possono assistere a concerti dal vivo, spettacoli di danza e una parata con i Giganti Bolognesi. La manifestazione attira ogni anno molte persone, che si immergono nelle numerose attività proposte.
