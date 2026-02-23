Ferrara capitale della scherma medievale in città la ' disfida' per andare ai Mondiali

Da ferraratoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara ha ospitato la ‘Disfida estense’ per la sua tradizione nella scherma medievale. L’evento, svoltosi domenica 1 marzo nella palestra di via Venezia a Pontelagoscuro, ha attirato numerosi appassionati e atleti locali. La competizione, aperta al pubblico con ingresso gratuito, ha rappresentato la prova di selezione per i mondiali di luglio. La giornata ha visto combattimenti intensi e un grande entusiasmo tra i partecipanti. La città si prepara ora a seguire con attenzione i risultati.

Ferrara capitale della scherma medievale. Domenica 1 marzo, dalle 10 alle 17.30, nella palestra di via Venezia (a Pontelagoscuro), con ingresso libero e gratuito, è in programma la ‘Disfida estense’, valida come selezione nazionale per i prossimi mondiali di specialità in programma a luglio in Danimarca. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tragedia sulle strade: auto sbanda, colpisce un paletto e si cappotta. Muore una donna Via ai lavori lungo il ponte, c’è il senso unico alternato. Si temono forti rallentamenti Ancora un incidente in autostrada: auto finisce nel fosso e si cappotta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La preghiera della Scozia ai tifosi: “Non indebitate le vostre famiglie per andare ai Mondiali”Il CT della Scozia, Steve Clarke, si rivolge ai tifosi per invitarli a riflettere prima di investire nelle trasferte mondiali.

Ferrara 2027: La maratona riparte, un evento chiave per la città capitale europea dello sport.Ferrara riaccende le sue strade con la maratona del 2027, un evento che coinvolge migliaia di atleti e appassionati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.