Ferrara | 1,8 milioni per il nuovo nido 40 posti in più per i bambini
Ferrara ha investito 1,8 milioni di euro per ampliarsi e offrire 40 nuovi posti al nido I Girasoli di via dell’Ippogrifo, zona Rivana. La costruzione ha riguardato l’aggiunta di spazi e strutture moderne per accogliere più bambini. L’obiettivo è migliorare i servizi per le famiglie e rispondere alla crescente domanda di asili. Con questa realizzazione, il Comune punta a potenziare l’assistenza ai più piccoli del quartiere.
Ferrara, 23 febbraio 2026 – L’ampliamento del nido d’infanzia I Girasoli in via dell’Ippogrifo, zona Rivana, è finalmente completato. Con un investimento di 1,8 milioni di euro, la struttura potrà accogliere oltre quaranta bambini, suddivisi in due sezioni: lattanti e semidivezzi. L’assessore Francesca Savini sottolinea il valore comunitario del progetto, finanziato in parte con fondi Pnrr. Il nuovo edificio, progettato in continuità con la struttura esistente, include dormitori, spazi comuni, cucina e spogliatoi. Particolare attenzione è stata dedicata alla corte esterna, pensata come estensione delle attività educative all’aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
