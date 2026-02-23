Ferrara | 1,8 milioni per il nuovo nido 40 posti in più per i bambini

Ferrara ha investito 1,8 milioni di euro per ampliarsi e offrire 40 nuovi posti al nido I Girasoli di via dell’Ippogrifo, zona Rivana. La costruzione ha riguardato l’aggiunta di spazi e strutture moderne per accogliere più bambini. L’obiettivo è migliorare i servizi per le famiglie e rispondere alla crescente domanda di asili. Con questa realizzazione, il Comune punta a potenziare l’assistenza ai più piccoli del quartiere.