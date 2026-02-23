Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo Sulla pistola c' è solo il suo dna

La polizia ha fermato un agente coinvolto nell’omicidio di Mansouri a Rogoredo. Sulla pistola utilizzata per il colpo è stato trovato esclusivamente il suo DNA. L’arresto è stato disposto dalla procura di Milano e il fermo è stato eseguito dalle forze dell’ordine. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’episodio.

La Polizia di stato ha eseguito il fermo di Carmelo Cinturrino su disposizione della procura della Repubblica di Milano. Il poliziotto è accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, 26 anni, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla scientifica, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. Secondo gli investigatori, a carico dell’agente vi sarebbe un insieme di elementi: le dichiarazioni di alcuni testimoni, gli interrogatori di quattro colleghi presenti sul posto – indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso – le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e davanti al commissariato Mecenate, oltre all’analisi del traffico telefonico degli agenti e della vittima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo. Sulla pistola c'è il suo dna

