Fermato dalla polizia | in suo possesso 36 grammi di hashish

Un giovane di 24 anni è stato fermato dalla polizia di Caserta con 36 grammi di hashish nel suo zaino. La sua presenza in strada e il possesso della droga sono stati la causa dell’arresto. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente nascosta in modo accurato. La droga, proveniente da un fornitore locale, avrebbe potuto essere venduta a diversi clienti della zona. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in commissariato.

Il 24enne è stato arrestato: all’esito del giudizio direttissimo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia Trovato con la droga e arrestato. La polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nei giorni scorsi, un giovane di 24 anni colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori di polizia si sono quindi avvicinati al soggetto che si è mostrato da subito ostile al controllo. Pertanto, è stato sottoposto ad una perquisizione personale, all’esito della quale il giovane è stato trovato in possesso di diversi involucri di hashish e varie banconote in contanti, ritenute provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Casertanews.it

