Fedez sulla gravidanza di Giulia Honegger a Sanremo 2026 | Non devo annunciare nulla mi limiterò a cantare

Fedez ha chiarito che non annuncerà nulla sulla gravidanza di Giulia Honegger a Sanremo 2026, causa delle indiscrezioni circolate. L’artista preferisce concentrarsi sulla musica e limitarsi a esibirsi sul palco, senza fare annunci pubblici. Durante l’intervista a La Volta Buona, ha ribadito che il suo obiettivo è regalare una buona performance. La decisione di mantenere il silenzio lascia chiaramente intendere le sue priorità.

Niente colpi di scena a Sanremo 2026. Fedez, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, spegne i rumors che volevano un annuncio ufficiale sulla dolce attesa della compagna Giulia Honegger durante il Festival: "Puntiamo a fare una bella esibizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, Fedez e l’ipotesi paternità: “Annunci? Mi limiterò a cantare”Fedez ha chiarito che non farà alcun annuncio sulla sua vita personale, attribuendo il silenzio alle voci sulla sua eventuale paternità.

