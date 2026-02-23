Fedez pubblica un post Instagram inatteso | parla del Sanremo che gli cambiò la vita e il segreto dietro la sua nuova canzone

Fedez ha condiviso un nuovo post su Instagram, spiegando come il suo coinvolgimento a Sanremo lo abbia portato a riconsiderare la propria carriera musicale. La causa principale di questa riflessione è stata la forte esposizione mediatica e le tensioni vissute durante l’evento. Nel suo messaggio, ha rivelato anche il significato nascosto dietro la sua ultima canzone, che vuole trasmettere un messaggio di speranza. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione dei fan e dei follower.

Fedez torna a raccontarsi e a riflettere sul Sanremo dell’anno scorso, un’esperienza segnata da scandali, tensioni e momenti personali difficili. Il rapper ricorda le settimane turbolente precedenti al Festival, descrivendo un clima di assedio mediatico dove ogni suo movimento veniva analizzato e distorto. Tutto sembrava sfuggirgli di mano: dal caso Fabrizio Corona che svelò una storia passata capace di riaccendere vecchi rancori mai sopiti, alla vicenda complessa legata ad Angelica Montini. Nonostante il caos e la pressione di chi lo voleva vedere cedere, Fedez sottolinea come la musica e le parole siano state il suo unico, vero punto fermo, una sorta di scudo contro le critiche feroci e le speculazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

A sorpresa #Fedez torna a parlare di #ChiaraFerragni: #concerto al #ForumdiAssago (#Milano)

Argomenti discussi: Non tutto è sotto il nostro controllo. Fedez torna a Sanremo: la preparazione con figli, Masini e Giulia; Fedez e Masini primi per follower, Sanremo 2026 vede meno engagement sui social rispetto al passato; Fedez, Angelica Montini pubblica un suo brano e poi cancella: Pensavo fosse amore; I cantanti di Sanremo 2026 sui social: primi Fedez e Masini, poi Elettra Lamborghini e Arisa.

