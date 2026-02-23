Fedez a Sanremo 2026 dopo l’anno più duro | Non so cosa succederà La foto con Giulia

Fedez ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 dopo un anno difficile, causato da problemi personali e di salute. La sua presenza al Festival, annunciata con una foto insieme a Giulia, sorprende molti fan. Il rapper si prepara a salire sul palco del Teatro Ariston, anche se ammette di non sapere cosa aspettarsi. La sua scelta di tornare sul grande palco attira l’attenzione di tutti gli appassionati di musica italiana.

Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e, per i Big in gara, l’attesa di salire sul palco del Teatro Ariston si accende non senza una discreta dose di ansia. Un momento denso di emozioni per tutti, ma in modo particolare per Fedez che, dopo un anno complicato, torna al Festival in coppia con Marco Masini per cantare Male Necessario. Poco prima di buttarsi in questa nuova avventura, ha voluto condividere con i fan le sue sensazioni. Fedez torna a Sanremo dopo un anno difficile. Ne ha fatta di strada Fedez in un anno. Il cantante, reduce da un periodo personale e professionale piuttosto complicato, torna sul palco di Sanremo per riprendere un percorso iniziato con Battito, il brano presentato nel 2025 che, in un certo senso, ha dato il via alla sua rinascita. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, Fedez ai fan: "Non so cosa succederà ma non vedo l’ora che succeda"Fedez annuncia ai fan che tornerà a partecipare a Sanremo 2026.

Sanremo, Fedez: “Non so cosa succederà ma non vedo l’ora”Fedez annuncia il suo ritorno a Sanremo con Marco Masini, dopo aver confermato la partecipazione in un’intervista.

