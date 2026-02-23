Federica Pellegrini e l’addio al piccolo Domenico | Mi strazia

Federica Pellegrini si commuove nel commentare la perdita del piccolo Domenico, causata da una grave malattia che ha colpito la famiglia. La nuotatrice ha condiviso le sue emozioni, spiegando quanto sia difficile accettare la scomparsa di un bambino così giovane. La sua testimonianza tocca molti, mentre si avvicina al ricordo di un gesto di solidarietà che si è diffuso tra i fan. La vicenda prosegue a tenere banco nelle conversazioni.

Anche Federica Pellegrini commenta una notizia, terribile e drammatica, di fronte a cui è difficile restare indifferenti. Quella della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo di Nola morto all’ospedale Monaldi di Napoli. A tenere in vita Domenico, dopo il trapianto di cuore del 23 dicembre, era un macchinario Ecmo. La vicenda ha scosso fortemente l’opinione pubblica perché tragica e spaventosa: l’organo impiantato al bambino e che avrebbe dovuto salvarlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato danneggiato, negandogli di fatto la possibilità di sopravvivere. 🔗 Leggi su Dilei.it

«Questa notizia mi strazia l’anima», Federica Pellegrini e l’addio al piccolo Domenico: «Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui»Federica Pellegrini esprime dolore per la perdita di Domenico, un bambino vittima di un incidente causato da altri.

Federica Pellegrini distrutta dal dolore: “La tua morte mi strazia l’anima”Federica Pellegrini ha condiviso il suo dolore per la perdita di una persona cara, descrivendola come un colpo durissimo.

