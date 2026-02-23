Federginnastica assolta in appello la moglie del presidente Facci

Luciana De Corso, moglie del presidente della Federginnastica, ha vinto il ricorso in appello contro la squalifica di 10 mesi inflitta in primo grado. La decisione della Corte federale d'Appello ha annullato la sanzione, dopo aver analizzato nuovi elementi emersi durante il procedimento. La sua difesa ha puntato su errori procedurali, portando alla sospensione della pena. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo sportivo, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Assolta da tutti i capi di imputazione. Questa la decisione della Corte federale d'Appello della Federginnastica sul ricorso presentato da Luciana De Corso, amministratrice della società Asd Ginnastica Terranuova e moglie del presidente federale Andrea Facci. La dirigente, che da organigramma è anche collaboratrice del direttore tecnico della nazionale di ritmica, ruolo ricoperto ad interim dal primo marzo proprio dal marito, era stata sanzionata in primo grado con 10 mesi di squalifica (poi sospesa proprio in attesa della sentenza d'appello) per aver violato diversi articoli del Codice federale e di quello di Comportamento Sportivo del Coni.