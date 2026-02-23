Fasano tradito dall’arbitro | rigore contestato e sconfitta bruciante

Il Fasano perde contro l’Andria a causa di decisioni arbitrali contestate, che hanno influenzato il risultato finale. Durante la partita, un rigore assegnato in modo discutibile ha portato al raddoppio degli avversari. Ghilardi, allenatore del Fasano, critica apertamente gli errori dell’arbitro e decide di imporre il silenzio stampa. La squadra non riesce a reagire e lascia il campo con una sconfitta pesante. La prossima partita si avvicina, mentre i tifosi attendono chiarimenti.

Fasano sconfitto dall’Andria: Ghilardi denuncia errori arbitrali e impone il silenzio stampa. Il Fasano esce sconfitto dal Degli Ulivi di Andria con un secco 2-0 nella 25esima giornata del Girone H di Serie D. La Fidelis Andria ha aperto le marcature al 33? della ripresa con un rigore trasformato da Orlandi, dopo un’intervento di braccio in area di D’Antona. Il raddoppio è arrivato al 52? con Gatto, chiudendo i conti. Il presidente Ivan Ghilardi ha sollevato pesanti critiche sugli errori arbitrali, imponendo il silenzio stampa ai tesserati. Una partita decisa da un rigore controverso. Il Degli Ulivi ha ospitato una partita che, nonostante le attese, si è rivelata piuttosto noiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

