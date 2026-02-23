Il numero di nuove aperture di attività in Italia diminuisce drasticamente a causa di procedure burocratiche complesse e costi elevati. Molti imprenditori rinunciano prima di iniziare, temendo ritardi e ostacoli amministrativi. Le storie di chi prova a lanciare un'impresa rivelano spesso lunghe attese e elevati adempimenti. Questa situazione rende difficile sviluppare nuove idee e investire nel paese. La sfida di avviare un’attività resta alta, anche con l’interesse di molti giovani imprenditori.

AVVIARE e gestire un’attività in Italia significa fare i conti con un ecosistema tra i più gravosi dell’Unione europea. Tra adempimenti amministrativi, incertezza normativa, carico fiscale elevato e un rapporto fragile con le istituzioni, il percorso di imprenditori e liberi professionisti appare più accidentato rispetto agli altri grandi Paesi del continente. Eppure, in questo quadro complesso, gli italiani continuano a distinguersi per resilienza e propensione al lavoro autonomo, in linea con la media Ue. A fare il punto sul modo di fare impresa in Italia è Qonto, soluzione di gestione finanziaria per Pmi e professionisti con oltre 600mila clienti, che nel suo ultimo Osservatorio, realizzato da in collaborazione con Appinio, ha coinvolto 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Treni in Italia, Circumvesuviana sempre maglia neraLe pendolari e i pendolari italiani affrontano quotidianamente le sfide di un sistema ferroviario spesso criticato.

Leggi anche: Corruzione, "L'Italia è sotto mazzetta". In Calabria 141 indagati, Campania maglia nera

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fare impresa in Italia: resilienza, autosufficienza e orientamento alla crescita nonostante l’ambiente più complesso d’Europa; La Gen Z vuole fare impresa in Grecia; I risultati della ricerca Qonto su imprese e freelance in UE; Fare impresa in Italia? il Bel Paese è maglia nera.

Fare impresa in Italia: resilienza, autosufficienza e orientamento alla crescita nonostante l’ambiente più complesso d’EuropaSecondo i dati del nuovo Osservatorio di Qonto, imprenditori e liberi professionisti scelgono l’indipendenza per un maggior equilibrio tra lavoro e vita privata, ma convivono tra ansia e ambizione di ... adnkronos.com

Meno burocrazia, più prevedibilità: cosa chiedono imprenditori e freelance per crescere in ItaliaSecondo l'Osservatorio Qonto imprenditori e freelance per crescere in Italia chiedono meno burocrazia e più prevedibilità ... esg360.it

Il bel paese del green. Italia ai primi posti in Europa per innovazione ecosostenibile x.com

E comunque l’Italia é sempre il “Bel Paese”. Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook