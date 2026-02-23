Fao | Martina ' ringrazio governo italiano ora inizia lungo percorso unità Ue sarà decisiva' **

Martina ringrazia il governo italiano e i ministri Tajani e Lollobrigida per aver presentato una proposta sulla Fao a Bruxelles, un passo che apre un percorso complesso. La loro iniziativa mira a rafforzare il ruolo dell'ente internazionale, ma il successo dipenderà dalla coesione dell’Unione Europea. La proposta arriva in un momento di tensioni tra i paesi membri e richiede un impegno condiviso. La strada da percorrere si annuncia lunga e impegnativa.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Governo italiano, i Ministri Tajani e Lollobrigida, per la proposta sul futuro della Fao che hanno avanzato oggi a Bruxelles. In questi anni ho cercato di fare il meglio per servire il mandato speciale di questa grande organizzazione tecnica multilaterale e tutti i suoi paesi membri". Lo afferma il vice direttore generale della Fao Maurizio Martina nel commentare la proposta di candidatura alla direzione generale della Fao. "Inizia ora un lungo e appassionante percorso di confronto e l'unità europea - aggiunge - sarà una condizione decisiva per offrire a tutti, globalmente, una forte prospettiva al passo con le enormi sfide che siamo chiamati ad affrontare sui temi della sicurezza alimentare e della lotta alla fame che purtroppo ancora colpiscono ogni giorno milioni di persone ovunque nel mondo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tajani, governo candida Martina alla guida della FaoTajani ha annunciato che il governo italiano ha scelto di sostenere Maurizio Martina come candidato alla guida della Fao, motivando la scelta con la sua esperienza nel settore agricolo.

Moretti, operazione all’Achille a Pisa: successo l’intervento, ora inizia il lungo percorso di recupero.L’attaccante della Serie A Moretti si è sottoposto a un intervento all’Achille a Pisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Fao, il governo italiano candida Maurizio Martina (ex segretario del Pd)Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a Bruxelles ... dire.it

Fao, il governo candida Maurizio Martina come direttore generale. Il Pd: Nome di grande valoreMaurizio Martina (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) L’Italia ha deciso di candidare Maurizio Martina ... msn.com

Il governo italiano candida Maurizio Martina alla guida della #Fao. x.com

"Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao". Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles. "Oggi al Consiglio Agr - facebook.com facebook