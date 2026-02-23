Fantasanremo 2026 ultime ore per formare la squadra | i consigli

L’apertura delle iscrizioni al Fantasanremo 2026 è stata causata dall’imminente inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo. I partecipanti devono completare le proprie squadre prima che si chiudano le registrazioni, previste per le prossime ore. Molti appassionati si affrettano a scegliere i loro artisti preferiti, cercando di ottimizzare le proprie possibilità di vittoria. La finestra di tempo si sta per chiudere, e ancora sono aperti alcuni slot disponibili.

© Dilei.it - Fantasanremo 2026, ultime ore per formare la squadra: i consigli

Mancano pochissime ore all'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo e ancora meno per il gong finale che decreta la chiusura delle iscrizioni al Fantasanremo, il "festival" parallelo che da diversi anni coinvolge il pubblico di appassionati. Le 00.00 del 23 febbraio 2026, infatti, sono il termine ultimo per poter iscrivere la propria squadra nella piattaforma e quindi per scegliere su chi puntare. Chi non ha ancora completato la formazione deve farlo adesso: noi vi diamo qualche consiglio pratico per evitare i malus e cercare di prendere più bonus possibili. Come funziona il Fantasanremo: le regole.