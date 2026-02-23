FantaSanremo 2026 | i cantanti più quotati il regolamento la novità bonus Vessicchio e tutte le informazioni

Il termine di iscrizione al FantaSanremo 2026 si è concluso oggi, 23 febbraio, poche ore prima della prima serata del Festival. La decisione di chiudere le adesioni deriva dalla volontà di organizzare in modo efficace il torneo parallelo alla gara ufficiale. Molti appassionati hanno approfittato dell'ultima giornata per creare le proprie squadre e tentare di indovinare i cantanti più quotati. Ora si attende l'inizio delle esibizioni sul palco di Sanremo.

Domani, martedì 24 febbraio, la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Oggi, invece, 23 febbraio, è l'ultimo giorno utile per iscriversi all'edizione in corso del FantaSanremo, iniziativa che ormai corre puntuale di pari passo con la gara ufficiale dei cantanti che si esibiscono sul palco dell'Ariston. A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, non sarà più possibile creare o modificare la propria squadra virtuale che salirà o scenderà in classifica, salvo una deroga inserita per la prima volta in questa edizione: sarà possibile modificare la formazione anche durante la kermesse nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio (serata cover e finale), dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

In occasione di Sanremo 2026, torna l'appuntamento con il FantaSanremo di Pokémon Millennium! Crea la tua squadra di cantanti, iscriviti alla nostra Lega (Fanta SanRemoraid) entro e non oltre le 23:59 di lunedì 23 febbraio 2026, accumula punti e goditi x.com

