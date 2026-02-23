Fantacalcio che caos per gli allenatori | è crollato anche l’ultimo baluardo

Il calo delle prestazioni di alcuni giocatori ha causato problemi agli allenatori di Fantacalcio. La difficoltà di individuare un attaccante affidabile si fa sempre più evidente, portando a scelte difficili e a un vero caos nella formazione. Le squadre si trovano a fronteggiare una vera e propria emergenza, con pochi nomi certi tra i tanti in rosa. La situazione rende difficile pianificare le mosse per la prossima giornata.

Un tempo bastava un nome su 5 o 6, oggi la ricerca del bomber sicuro è diventata una caccia al tesoro. E persino l’ultimo baluardo del Fantacalcio “old style” rischia di non esserci più – serieanews.com C’erano anni in cui al Fantacalcio la vita era semplice. Si entrava all’asta, si guardava il budget e si sapeva già: serviva un primo slot d’attacco, uno di quelli da 30-40% della cassa, e la stagione prendeva subito una piega precisa. Non importava se poi in difesa finivi con qualche mestierante da 5,5 fisso: con in rosa Higuain, Icardi, Immobile o Dzeko, eri comunque a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Leggi anche: D’Alema: “Israele va boicottato. I giovani che protestano per Gaza sono l’ultimo baluardo della civiltà europea”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cosa cambia per il Fantacalcio dopo che la Serie A ha acquistato il gioco più popolare in Italia; Prestianni: I giocatori del Real mi hanno minacciato. E il Benfica lo difende; Serie A compra Fantacalcio, Napoli tra i tre club contrari all'acquisizione delle quote di maggioranza!; Serie A, oggi l'assemblea di Lega: dagli arbitri al Fantacalcio, i temi sul tavolo.

Fantacalcio, la formazione ideale per la 26ª giornataLa 26ª giornata del campionato di Serie A si aprirà con l'anticipo tra Sassuolo e Verona, in programma venerdì 20 febbraio alle 20.45. fantacalcio.it

Pisa, che impatto per Loyola al Fantacalcio: i suoi numeriFelipe Loyola è una delle poche note positive in casa Pisa. Il centrocampista, nel match di ieri sera contro il Milan, ha trovato il suo primo gol in Serie A confermando il suo ottimo impatto dopo l'a ... fantacalcio.it

New Podcast! "Il fanta-caso Bastoni e l'impossibilità di giudicare Modric" on @Spreaker Il podcast che ogni settimana porta a processo i voti del fantacalcio. Indovinello: quale giocatore di Serie A ha segnato 3 gol senza mai prendere un 7 #bastoni #calcio x.com

Il caso della settimana, la simulazione di Bastoni e l'espulsione di Kalulu, analizzati anche dal punto di vista dei voti del Fantacalcio. E poi c'è la variabile Modric!!!! Il podcast sul #fantacalcio di Mario Piccirillo - facebook.com facebook