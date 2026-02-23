Fantacalcio che caos per gli allenatori | è crollato anche l’ultimo baluardo
Il calo delle prestazioni di alcuni giocatori ha causato problemi agli allenatori di Fantacalcio. La difficoltà di individuare un attaccante affidabile si fa sempre più evidente, portando a scelte difficili e a un vero caos nella formazione. Le squadre si trovano a fronteggiare una vera e propria emergenza, con pochi nomi certi tra i tanti in rosa. La situazione rende difficile pianificare le mosse per la prossima giornata.
Un tempo bastava un nome su 5 o 6, oggi la ricerca del bomber sicuro è diventata una caccia al tesoro. E persino l’ultimo baluardo del Fantacalcio “old style” rischia di non esserci più – serieanews.com C’erano anni in cui al Fantacalcio la vita era semplice. Si entrava all’asta, si guardava il budget e si sapeva già: serviva un primo slot d’attacco, uno di quelli da 30-40% della cassa, e la stagione prendeva subito una piega precisa. Non importava se poi in difesa finivi con qualche mestierante da 5,5 fisso: con in rosa Higuain, Icardi, Immobile o Dzeko, eri comunque a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Serieanews.com
