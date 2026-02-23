Famiglia nel bosco parla la psicologa Valentina Garrapetta | Le mie critiche personali non da professionista

La psicologa Valentina Garrapetta ha commentato le polemiche scatenate da alcuni suoi commenti sulla famiglia nel bosco. La causa è stata la pubblicazione di post considerati critici, che hanno attirato l’attenzione dei media. Garrapetta ha chiarito che le sue osservazioni sono frutto di opinioni personali, non di valutazioni professionali. Ha anche aggiunto di aver scritto quei messaggi senza alcuna intenzione di danneggiare nessuno. La questione continua a far discutere.

La psicologa Valentina Garrapetta si è espressa in merito alla polemica nata da alcuni suoi post contro la famiglia del bosco. La professionista è chiamata ad affiancare un'esperta per una terza perizia sulle capacità genitoriali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ma tempo addietro si era mostrata sui suoi canali social già fortemente critica.