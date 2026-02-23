Famiglia nel bosco parla il Garante | Gravi gli insulti della psicologa
Il Garante regionale ha denunciato le parole offensive della psicologa incaricata di valutare i Trevallion, accusandola di aver usato insulti gravi. La vicenda si è rivelata quando sono trapelate le sue dichiarazioni, che compromettono la neutralità della valutazione. La famiglia si trova nel bosco senza trovare supporto e si confronta con un comportamento che mette in discussione la sua affidabilità. La questione resta aperta e suscita numerosi interrogativi.
Dopo le rivelazioni della «Verità», l’Authority della Regione Abruzzo stigmatizza il comportamento della giovane specialista che deve valutare i Trevallion: «Frasi denigratorie, viene meno l’imparzialità». E a quanto pare non sono molto disposti agli autoesami nemmeno gli esperti (o presunti tali) individuati dal tribunale dei minori dell’Aquila. Come noto, il tribunale ha disposto una perizia psicologica per accertare le capacità genitoriali di papà Nathan e mamma Catherine, e l’ha affidata a Simona Ceccoli, una psichiatra che di solito opera presso una Rsa, il presidio ospedaliero Villa Letizia a L’Aquila. 🔗 Leggi su Laverita.info
Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della GaranteLa psicologa coinvolta nei test sulla famiglia del bosco ha criticato pubblicamente i Trevallion sui social, generando accuse e polemiche.
Famiglia nel bosco, la comunità costa 244 euro al giorno. Il richiamo del Garante: “Figli via dai genitori solo per gravi pericoli”I cittadini di Palmoli si sono riuniti di nuovo per una fiaccolata.
Famiglia nel bosco, parla Cantelmi: «Dubbi sui test psicologici. Preoccupati per i bambini»PALMOLI È sul terreno della perizia psicologica che ora si gioca la partita più delicata della famiglia del bosco. Dopo la conclusione dei test psicologici disposti ... ilmessaggero.it
Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i test sui genitori. I post su Facebook violano il codice deontologico. Si muove il GaranteNel mirino anche il curriculum della professionista. Il perito di parte Cantelmi: Iscritta all’Albo da poco più di 3 anni ... quotidiano.net
Famiglia nel bosco, i 5 post “contro” della psicologa Valentina Garrapetta. «Comportamento grave, manca imparzialità» - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli rischia di fallire per pagargli alloggio x.com