Famiglia nel bosco parla il Garante | Gravi gli insulti della psicologa

Il Garante regionale ha denunciato le parole offensive della psicologa incaricata di valutare i Trevallion, accusandola di aver usato insulti gravi. La vicenda si è rivelata quando sono trapelate le sue dichiarazioni, che compromettono la neutralità della valutazione. La famiglia si trova nel bosco senza trovare supporto e si confronta con un comportamento che mette in discussione la sua affidabilità. La questione resta aperta e suscita numerosi interrogativi.

