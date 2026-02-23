Famiglia nel bosco la difesa contesta l' imparzialità del dott Garrapetta | Sui social criticava l' aiuto offerto col casolare ai genitori

La difesa contesta l’imparzialità della psicologa che segue la famiglia nel bosco, evidenziando che sui social criticava l’aiuto offerto ai genitori con il casolare. Il professionista ha sottolineato come la psicologa non abbia ancora maturato i cinque anni richiesti per lavorare con i minori, sollevando dubbi sulla sua competenza. Questa critica aggiunge nuove tensioni in un caso già complesso, dove le opinioni sui social hanno fatto discutere.

