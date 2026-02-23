Famiglia nel bosco la difesa contesta l' imparzialità del dott Garrapetta | Sui social criticava l' aiuto offerto col casolare ai genitori
La difesa contesta l’imparzialità della psicologa che segue la famiglia nel bosco, evidenziando che sui social criticava l’aiuto offerto ai genitori con il casolare. Il professionista ha sottolineato come la psicologa non abbia ancora maturato i cinque anni richiesti per lavorare con i minori, sollevando dubbi sulla sua competenza. Questa critica aggiunge nuove tensioni in un caso già complesso, dove le opinioni sui social hanno fatto discutere.
Lo psicologo che segue la famiglia Tonino Cantelmi ha inoltre evidenziato come la psicologa non abbia maturato i 5 anni necessari per lavorare con i minori Nuove tensioni nel caso della famiglia nel bosco dopo che la difesa ha contestato l’imparzialità della psicologa Valentina Garrapetta inc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Famiglia nel bosco, accuse alla psicologa dei test: “Sui social criticava i genitori e ora li deve valutare”Una psicologa coinvolta nel caso di una famiglia nel bosco ha criticato pubblicamente i genitori sui social prima di essere incaricata di valutarli.
Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della GaranteLa psicologa coinvolta nei test sulla famiglia del bosco ha criticato pubblicamente i Trevallion sui social, generando accuse e polemiche.
