Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli | 7.500 al mese per l’ospitalità rischiamo il dissesto

Il sindaco di Palmoli ha annunciato che il Comune spende circa 7.500 euro al mese per ospitare una famiglia nel bosco, sostenendo i costi con fondi regionali. La decisione deriva dalla presenza di una madre e dei suoi figli in una sistemazione temporanea, che ha generato preoccupazioni sulla stabilità finanziaria del municipio. Il problema si aggrava con la mancanza di risorse specifiche per coprire le spese a lungo termine. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

“Il Comune di Palmoli ha speso circa 7.500 euro al mese per l’ ospitalità dei minori e della madre; costi finora coperti con contributi regionali. Palmoli conta 850 abitanti e qualora il collocamento in casa-famiglia si dovesse protrarre, ancora a lungo, il nostro Comune potrebbe trovarsi ad affrontare gravi problemi di natura finanziaria”. Lo ha dichiarato a LaPresse Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli (Chieti), riferendosi al costo che il Comune sta affrontando, da diversi mesi, per ospitare in una casa-famiglia di Vasto (Chieti) i 3 figli di Nathan e Catherine Trevillon-Birmingham, allontanati, dallo scorso 20 novembre, dalla casa nel bosco in cui vivevano con i genitori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Famiglia nel bosco, sindaco: “7.500 euro mese per ospitare bimbi e madre”Il sindaco di Palmoli spiega che il Comune non ha ricevuto ancora nessuna richiesta ufficiale per il progetto di sistemazione della famiglia nel bosco, nonostante il capanno sia ancora in condizioni precarie.

