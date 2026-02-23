Famiglia del bosco bufera sulla psicologa dei test | Cantelmi contesta imparzialità e requisiti

La psicologa incaricata delle valutazioni sulla famiglia del bosco, Cantelmi, si trova al centro di accese critiche per aver messo in discussione la sua imparzialità e i requisiti necessari per il ruolo. Le sue dichiarazioni hanno alimentato sospetti sulla trasparenza del procedimento. Durante un incontro pubblico, alcuni hanno sollevato dubbi sulla sua esperienza nel settore. La discussione continua a infiammare l’opinione pubblica, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

© Cityrumors.it - Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa dei test: Cantelmi contesta imparzialità e requisiti

La vicenda della “famiglia del bosco” continua a far discutere, si arricchisce di nuove polemiche. Questa volta al centro delle critiche è finita la psicologa che si occuperà delle valutazioni psicologiche su Catherine e Nathan La vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” si arricchisce di un nuovo capitolo polemico. Al centro delle critiche finisce la psicologa che affianca la consulente tecnica d’ufficio nell’ambito delle valutazioni psicologiche su Catherine e Nathan. A sollevare dubbi è Tonino Cantelmi, psicologo di parte, che – richiamando anche un articolo pubblicato dal quotidiano La Verità – parla apertamente di una possibile violazione deontologica. 🔗 Leggi su Cityrumors.it Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della GaranteLa psicologa coinvolta nei test sulla famiglia del bosco ha criticato pubblicamente i Trevallion sui social, generando accuse e polemiche. Famiglia del bosco, bufera sulla psicologaUna psicologa ha pubblicato sui social commenti molto duri contro la famiglia del bosco, provocando reazioni di sdegno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i test; Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della Garante; Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave; Giudizi social sulla famiglia nel bosco L’esperta del tribunale nella bufera. Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i test sui genitori. I post su Facebook violano il codice deontologico. Si muove il GaranteNel mirino anche il curriculum della professionista. Il perito di parte Cantelmi: Iscritta all’Albo da poco più di 3 anni ... quotidiano.net Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i testProprio nei mesi in cui il caso della 'famiglia del bosco' stava esplodendo sui media di tutta Italia, sui suoi social comparivano post di critiche nei confronti della coppia anglo-australiana cui i ... ansa.it Famiglia nel bosco, i 5 post “contro” della psicologa Valentina Garrapetta. «Comportamento grave, manca imparzialità» - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli rischia di fallire per pagargli alloggio x.com