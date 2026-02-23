falconara che poker molfetta liquidata

Falconara ha ottenuto una vittoria netta contro Molfetta, con un punteggio di 4-0, grazie alla prestazione dominante della squadra. La causa principale è stata la capacità di mantenere il controllo del gioco fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni offensive. I giocatori hanno mostrato precisione e determinazione, mentre gli avversari non sono riusciti a reagire. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione del Falconara in classifica.