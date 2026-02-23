Falconara che poker Molfetta liquidata
Falconara ha ottenuto una vittoria netta contro Molfetta, con un punteggio di 4-0, grazie alla prestazione dominante della squadra. La causa principale è stata la capacità di mantenere il controllo del gioco fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni offensive. I giocatori hanno mostrato precisione e determinazione, mentre gli avversari non sono riusciti a reagire. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione del Falconara in classifica.
FALCONARA 4 MOLFETTA 0 OKASA FALCONARA: Carturan, Isa Pereira, Elpidio, Balardin, Colucci; Pesaresi, Loth, Kondo, Gregori, Scoponi, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti FEMMINILE MOLFETTA: Majevska, Errico, De Castro, Caballero, Kalè; Piccino, Pernazza, Latorre, Giancaspro, Dell'Ernia, Ayroldi, Boulakeb. All. Iessi Arbitri: Landi (Prato), Copat (Pordenone); crono: Chirico (Ancona) Reti: 6'52'' Colucci (O); 20'38'' Elpidio (O), 26'28'' Elpidio (O), 39'15'' Elpidio (O) Note: 3'57'' ammonita Elpidio FALCONARA Netta affermazione dell'Okasa Falconara che, al PalaBadiali, supera 4-0 il Femminile Molfetta.
