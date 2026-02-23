Faenza | bilancio emergenze e sociali la sfida dell’Unione

Un aumento improvviso delle spese sociali e delle emergenze ha messo sotto pressione il bilancio dell’Unione della Romagna Faentina. La sala consiliare E. De Giovanni a Faenza si prepara a ospitare una riunione importante, in cui i sindaci discuteranno le risorse da destinare ai servizi essenziali. La discussione si concentra sulla gestione delle risorse e sulle priorità da affrontare nei prossimi mesi. Le decisioni prese influenzeranno direttamente le comunità locali.

Faenza al centro di una sfida tra bilanci e emergenze. La sala consiliare E. De Giovanni del Municipio di Faenza si prepara a ospitare una riunione cruciale per l’Unione della Romagna Faentina. Giovedì 26 febbraio, alle 18:30, i rappresentanti dei sei comuni dell’Unione si ritroveranno per affrontare questioni che vanno dalla gestione finanziaria alla sicurezza territoriale, fino alle politiche sociali. La seduta, aperta al pubblico, promette di essere un momento chiave per il futuro del territorio. L’ordine del giorno è fitto di punti tecnici e programmatici. Tra questi, spicca la variazione al Documento unico di programmazione e al Bilancio di previsione 20262028, presentata dall’assessore Luca Della Godenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Unione dei Comuni . Il bilancio di previsione: "Per le politiche sociali investiamo oltre 9 milioni"L’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha presentato il bilancio di previsione 2026–2028, con oltre 9 milioni di euro destinati alle politiche sociali.

Allerte ed emergenze: parte Alert System nei Comuni dell’Unione Terre di CastelliA partire da lunedì 22 dicembre 2025, l’Unione Terre di Castelli lancerà Alert System, il nuovo servizio di comunicazione telefonica dedicato a allertare i cittadini in caso di emergenze ed allerte.

