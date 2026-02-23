Fabrizio Corona rivelazione choc sulla storia d’amore con Sara Barbieri | Finirà poi manda una stoccata a Nina Moric

Fabrizio Corona ha confessato che la relazione con Sara Barbieri, con cui ha avuto un figlio nel 2024, sta per terminare. La causa, secondo lui, sarebbe una crisi Irreversibile tra loro. Corona ha anche lanciato una frecciatina a Nina Moric, aggiungendo tensione alla situazione. La coppia, che si era mostrata affiatata sui social, sembra ora avviata verso una separazione definitiva. La notizia ha sorpreso molti suoi fan, che seguono da vicino la sua vita privata.

Fabrizio Corona è legato ormai da diverso tempo alla giovane Sara Barbieri, con la quale nel 2024 ha dato alla luce il figlio Thiago. Nonostante per il momento le cose tra loro stiano andando a gonfie vele, l’ex Re dei paparazzi sembra già sicuro che questa relazione, come le precedenti, sia destinata prima o poi a concludersi. Intervistato a Radio Marte, a proposito della sua attuale relazione, Corona ha infatti affermato: “ La ragazza con cui sto adesso? Sono certo che un giorno finirà, ma ci vorremmo bene “. Una frase che sicuramente non farà particolarmente piacere alla compagna. Fabrizio Corona, 50 anni, ha ormai da tempo una relazione amorosa con Sara Barbieri, che ha 24 anni, cioè 26 anni in meno di lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

