fabriano altra beffa va in vantaggio ma passa tolentino

Fabriano ha subito una sconfitta dopo aver preso il vantaggio, a causa di una rimonta di Tolentino. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i cambi hanno rafforzato la squadra avversaria. L’allenatore di Fabriano ha inserito nuovi giocatori per cercare di recuperare, ma non è bastato. Tolentino ha approfittato di alcune indecisioni difensive per segnare il gol decisivo. La squadra di casa lascia il campo con l’amaro in bocca.