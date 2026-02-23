Fabriano altra beffa Va in vantaggio ma passa Tolentino
Fabriano ha subito una sconfitta dopo aver preso il vantaggio, a causa di una rimonta di Tolentino. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i cambi hanno rafforzato la squadra avversaria. L’allenatore di Fabriano ha inserito nuovi giocatori per cercare di recuperare, ma non è bastato. Tolentino ha approfittato di alcune indecisioni difensive per segnare il gol decisivo. La squadra di casa lascia il campo con l’amaro in bocca.
CERRETO TOLENTINO. CERRETO: Palazzo, Stortini, Bologna (27’ st Crescentini), Malagrida, Perrini, Brevi, Ghahe, Bracciatelli (30’ st Merciari), Ndiaye, Mendes Donzelli (20’ st Trillini), Di Cato (20’ st Palmieri). Panchina: Casini, Brodetto, Crescentini, Trillini, Merciari, Polli, Palmieri, Amico, Chiavellini. All. Mosconi.. TOLENTINO: Roberto, Diouane (10’ st Nunes), Tizi, Strano, Giandomenico, Rozzi, Alberione, Tortelli, Moscari, Papavero (25’ st Romitelli), Lovotti. Panchina: Frascarelli, Tomassetti, Salvucci, Giuli, Mariani, Pietrangeli, Nunes, Papini. All. Corradini. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gasp: "Di solito quando il Milan va in vantaggio... Ma perdere sarebbe stata una beffa"Il mister del Milan ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come spesso, in vantaggio, si rischi di perdere.
A fabriano. "Tolentino atteso da una battaglia»Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, ha dichiarato che la squadra si presenta a Fabriano per conquistare una vittoria fondamentale.
