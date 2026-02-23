Ex cinema Orchidea cantiere rallentato anche dal maltempo | la consegna è prevista per agosto

Il cantiere del Mediterranean Cultural Gate, progetto nato sulle macerie dell’ex cinema Orchidea, procede lentamente a causa delle recenti condizioni climatiche avverse. La pioggia persistente ha ritardato le operazioni di costruzione, che dovrebbero concludersi entro agosto. I lavori si sono fermati più volte, rallentando il ritmo di avanzamento. La nuova struttura, destinata a diventare un punto di riferimento culturale, sta comunque prendendo forma nonostante le difficoltà.

La costruzione è al 70 per cento nonostante diversi ostacoli abbiano fatto perdere numerosi giorni di lavoro e per questo la ditta ha fatto richiesta di una proroga di sei mesi, già inoltrata al ministero La sorte non è benevola con il Mediterranean Cultural Gate, centro polifunzionale che sorgerà dalle ceneri dell'ex supercinema Orchidea, ormai storico ecomostro nel cuore della città di Reggio. L'ultima criticità è stata la violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse settimane anche il centro cittadino e in particolare il lungomare. L'allerta ha impedito di realizzare il gettito di cemento armati dei solai, che è iniziato con ritardo ma adesso è in corso e a cui manca solo una parte di copertura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

